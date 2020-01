Sotto al titolone centrale del Corriere dello Sport, c'è spazio anche per il mercato dell'Inter. "Conte, un ex al veleno: il Chelsea non fa sconti" scrive il quotidiano romano. Il rapporto finito male con il club londinese ostacola l'arrivo di Olivier Giroud. La Juve l'altro nemico. Intanto tra i nomi rispunta quello di Eriksen.