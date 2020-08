Corriere dello Sport: "Conte-Zhang: domani giorno della verità. Allegri, sarà rivoluzione"

vedi letture

"Conte-Zhang: è domani il giorno della verità. E Allegri già prepara la rivoluzione" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina: sono ore decisive per il futuro dell'Inter. Domani il vertice tra Conte e la società. Allegri in pole per l'eventuale sostituzione prepara già la sostituzione. Skriniar punto fermo della difesa. Le sue priorità: un terzino sinistro e un centrocampista alla Emre Can.