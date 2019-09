"Cori razzisti a Dalbert, prima gara sospesa": così il Corriere dello Sport in prima pagina. Ancora razzismo e curve protagoniste della nostra Serie A. Ieri al Tardini di Parma in campo Atalanta-Fiorentina (campo neutro). Dalbert si è lamentato con la propria panchina e con l'arbitro Orsato per dei cori razzisti. Il direttore di gara ha sospeso la sfida per circa 3 minuti, applicando il regolamento con lo speaker che ha letto il comunicato, invitando i tifosi a un comportamento regolare. Infantino: "Caso grave, l'Italia non migliora".