© foto di ManWil

"Correa-Leao, il Milan tenta il due per tre". Un gioco di parole nel titolo, all'interno del Corriere dello Sport, per analizzare il mercato del Milan. Con tre uscite potrebbero arrivare due entrate, come spiega il quotidiano nella restante titolazione: "Il piano di Boban e Maldini, diverse tessere del puzzle devono andare a posto. Mendes ha proposto pure la punta del Lilla: prima però bisogna vendere André Silva, Cutrone e Suso".