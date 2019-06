Corriere dello Sport: "Countdown Milan, le ore di Giampaolo"

© foto di WilMan

"Countdown Milan, le ore di Giampaolo. Quattro settimane al ritiro, troppe questioni in sospeso. Il tecnico è rientrato in nottata a Giulianova dove aspetterà il via libera dal suo agente. Poi l'incontro con Maldini a Milano e la firma del contratto biennale". Così il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna e nelle pagine interne, ha analizzato le ultime novità sulla panchina dei rossoneri.