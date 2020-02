© foto di stefano tedeschi

"CR7 festa e Sanremo", titola oggi in taglio basso il Corriere dello Sport. Ieri è stato il compleanno di Cristiano Ronaldo, festeggiato con una festa a sorpresa ed un auto in regalo. Oggi toccherà a Georgina essere al centro dell'attenzione, con la sua presenza sul palco dell'Ariston di Sanremo. Potrebbe essere presente anche l'asso portoghese, che ha già messo in fermento così la città di Sanremo, ma di ufficiale ancora non c'è nulla.