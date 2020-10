Corriere dello Sport: "CR7, rientro e polemiche"

"CR7, rientro e polemiche", titola il Corriere dello Sport a pagina quattordici. "Dopo la fuga dal JHotel violando l'isolamento - scrive il quotidiano - il ritorno in Italia in seguito alla positività al Covid". Ronaldo in aeroambulanza dal ritiro della Nazionale a Torino, la ASL conferma: "Tutto regolare". Critiche in Portogallo per la tenuta della "bolla" del c.t. Santos.