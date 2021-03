Corriere dello Sport: "CR7 vuole ritrovarsi nell'unico campo in cui non ha segnato in Serie A"

Cristiano Ronaldo mette nel mirino un nuovo record per lenire le ferite post-eliminazione dalla Champions: tra i diciotto stadi italiani in cui ha giocato, fa notare il Corriere dello Sport, il portoghese non ha trovato il gol soltanto alla Sardegna Arena, dove scenderà in campo domani per affrontare il Cagliari. Ci si attende una risposta alla sua maniera dopo la prova opaca contro il Porto. Con un altro primato da raggiungere in questo campionato, perché mancano appena otto reti per raggiungere quota cento con la Juventus.