Corriere dello Sport: "Crotone la A in vista. Stroppa vede il traguardo"

Rush finale in Serie B, e il Corriere dello Sport guarda ai possibili verdetti: "Crotone la A in vista. Stroppa vede il traguardo, ma i campani vanno a caccia dei playoff". La formazione di patron Giovanni Vrenna, questa sera affronterà la Salernitana di Giampiero Ventura: "Una vittoria per mettere il cappello sulla promozione. Manca davvero poco al Crotone per ottenere il salto di categoria nella massima serie, la seconda della sua storia. Già stasera vincendo contro la Salernitana il discorso potrebbe essere virtualmente chiuso con una manciata di punti da conquistare nelle restanti tre partite".