Corriere dello Sport: "Da Lukaku a De Ligt, schock fiscale sulla Serie A"

vedi letture

"Da Lukaku a De Ligt, schock fiscale sulla Serie A", scrive il Corriere dello Sport. Dopo lo schock per la circolare che esclude i giocatori dall'applicazione dei benefici fiscali introdotti nel 2019 con il Decreto Crescita, tutti i club ne calcolano l'effetto negativo sul conto economico. La circolare dell'Agenzia ha scatenato ieri reazioni concitate tra le società, che si sono rivolte agli enti federali. Per fare qualche esempio, De Ligt costa alla Juventus un totale di 15,6 milioni, mentre con l'abbattimento dell'imponibile più o meno 11,4. Dybala non rientra nel decreto e ha un netto molto vicino al difensore: grazie al beneficio fiscale i bianconeri hanno potuto offrire a De Ligt lo stesso ingaggio dell'argentino, con un risparmio di 1,8 milioni con un impatto di 2,7.

Ove la misura non fosse applicabile, la Juve dovrebbe versare questa cifra all'erario, oltre a pagare maggiori tasse in futuro. Idem per Luaku, con lo stesso netto di De Ligt. Ibra è poco distante: il Milan rinuncerebbe per il 2020 a circa 1,6 milioni. Nel Napoli i giocatori arrivati con benefici sono Lozano, Elmas, Llorente, Demme e Oshimen. Nella Roma gli stipendi più pesanti tra gli arrivi post-2019 sono Mkhitaryan, Pedro e Smalling. Nella Lazio, Pereira e Muriqi. La Fiorentina deve fare i conti con Ribery. Uno spettro che i club sperano ora di allontanare.