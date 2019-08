Corriere dello Sport: "Da Pellegri a Dost, last minute da Lazio"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sul Corriere dello Sport si parla della possibilità della Lazio di aggiungere un altro attaccante alla rosa. "Da Pellegri a Dost, last minute da Lazio" è infatti il titolo dell'articolo. Inzaghi vorrebbe un uomo in più in avanti, un centravanti potente per sfruttare i cross provenienti dalle fasce. Sul mercato degli svincolati è disponibile lo spagnolo Llorente, ma altri due nomi potrebbero essere Pietro Pellegri e Bas Dot, oltre a Odsonne Edouard del Celtic. Prima, però, i biancocelesti devono sfoltire la rosa.