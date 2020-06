Corriere dello Sport, De Laurentiis: "Sarri volgare per i soldi. Ancelotti da mandare via prima"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi apre con un'intervista esclusiva ad Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli. Ecco le sue parole su Sarri e l'addio al Napoli: "Mi fece incazzare con la scusa volgare dei soldi, mi costrinse a cambiare, e aveva ancora due anni di contratto. Ricordo che a febbraio mi invitò a pranzo in Toscana, a due passi da casa sua, organizzò la moglie, parlammo di tante cose ma non accennò a chiusure, a separazioni, mi portò fino al giorno che precedette l’ultima partita creando disturbo e incertezza alla società. Ancelotti? Dovevo mandarlo via al termine della stagione".