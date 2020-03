Corriere dello Sport: "Decide il governo, non si gioca più"

"Decide il governo, non si gioca più". Questo il titolo con cui si apre pagina 2 del Corriere dello Sport in edicola stamani: "Il premier anticipa il Consiglio federale. Con l'appoggio del Coni. Fermati tutti i campionati, deroga per Champions ed Europa League. Previsti aiuti economici al calcio. Malagò e i presidenti federali avevano già votato lo stop a tutta l'attività sportiva. La Figc ha chiesto una settimana in più per recuperare le giornate rinviate".