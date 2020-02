© foto di www.imagephotoagency.it

Ad aprire questo turno di Serie A è stata la Roma, che venerdì sera è andato k.o. all'Olimpico contro il Bologna. Per i giallorossi potrebbe essere nata una crisi, per il Corriere dello Sport non c'è bisogno neanche del condizionale. "La Roma all'ultimo veleno", il titolo del quotidiano romano che fa un viaggio nei problemi giallorossi, dai punti di riferimento che mancano fino a qualche scelta sbagliata e dissidio interno.