Corriere dello Sport: "Diego illumina Napoli e la Roma si sbriciola"

Il Corriere dello Sport si focalizza sulla gara di ieri sera: "Diego illumina Napoli e la Roma si sbriciola". Il quotidiano scrive che, affinché non ci fossero dubbi, al trentesimo minuto Maradona è sceso in campo e ha poggiato la sua "mano de Dios" sulla testa di Insigne ispirando quel destro, quella parabola della felicità che lui costruiva col sinistro. Niente è per caso se dopo quattro anni l'attaccante trova dentro di sé, di nuovo, quella genialità a lungo soffocata. Il Napoli si riprende la propria autorevolezza strapazzando ciò che resta di una Roma che Fonseca non riesce a trascinare al di là della normalità quando affronta una "grande".