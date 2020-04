Corriere dello Sport: "Dietro la Juve, prime mosse in casa Inter"

"Dietro la Juve, prime mosse in casa Inter". Questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica a pagina 5 al taglio degli stipendi anche in casa nerazzurra: "Il club bianconero ha praticamente fatto da apripista alle altre società per valutare il taglio degli stipendi dei giocatori. Anche l'Assocalciatori ha giudicato positivamente l'accordo raggiunto a Torino. La situazione nerazzurra presenta diversi nodi con giocatori in prestito (Sanchez, Biraghi e Moses) o con il contratto in scadenza (Borja Valero, Young, Padelli)".