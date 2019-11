Corriere dello Sport dopo il pari con il Milan: "Napoli, che ansia"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

In taglio alto sul Corriere dello Sport ci si sofferma invece sul secondo anticipo del bellissima sabato di Serie A. In Milan-Napoli le due squadre si dividono la posta, senza convincere pienamente, giocando col timore di chi ha tutto da perdere. "Napoli, che ansia", titola infatti il quotidiano romano, che parla del gol illusorio di Lozano e del lampo di Bonaventura per l'1-1 finale. Mercoledì per gli azzurri impegno proibitivo in Champions League sul campo del Liverpool campione d'Europa.