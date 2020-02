vedi letture

Corriere dello Sport: "Doppio Denis e Rubin: traguardo B ancora più vicino per la Reggina"

Guarda al Girone C di Serie C il Corriere dello Sport, che si sofferma sui successi della Reggina di Domenico Toscano: "Doppio Denis e Rubin: traguardo B ancora più vicino per la Reggina". Sottolineando poi che la formazione calabrese ha vinto "contro una coriacea Paganese grazie ad un’ottima ripresa e dopo aver sofferto, nella prima parte, per gli errori arbitrali ed i ripetuti falli commessi dai campani".