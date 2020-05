Corriere dello Sport: "Dortmund-Bayern, botta e risposta. E' Bundes spettacolo"

Spostandosi in Germania, invece, il calcio è ricominciato e nella giornata di ieri lo spettacolo è andato avanti con la sfida a distanza (di campo e di orario) tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. "Dortmund-Bayern, botta e risposta: è Bundes spettacolo", il titolo che troviamo in taglio alto. E sempre in taglio alto si parla anche di calcio spagnolo, dal momento che Pedro Sanchez ha dato il permesso alla ripartenza. "Il premier spagnolo 'Torna la Liga, l'8 giugno il via'.