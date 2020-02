A fondo pagina sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per un'intervista esclusiva. Parla Dragowski, il portiere della Fiorentina: "Dragowski blinda la Viola anti-Juve: 'Ho studiato CR7, pronti all'impresa'". Prosegue il portiere: "I miei sogni? Intanto vincere a Torino contro la Juve. Si può: all’andata meglio noi. Cristiano tiri pure un rigore. So come fa".