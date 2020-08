Corriere dello Sport: "Due casi scuotono Atalanta ed Inter"

vedi letture

"Due casi scuotono Atalanta ed Inter", titola stamane il Corriere dello Sport. Non c'è pace in casa di Atalanta ed Inter a pochi giorni dall'inizio delle avventure europee. Per l'Atalanta già da giorni si susseguono notizie su Josip Ilicic: lo sloveno, alle prese con delicati problemi personali, ha deciso, insieme alla società, di tornare nella sua Slovenia e dunque non sarà in campo in questo finale di stagione. Da Bergamo a Milano, sempre in nerazzurro, per un giocatore che non sta passando un periodo felicissimo come Marcelo Brozovic. Il croato ha perso il controllo in ospedale, dando in escandescenza quando ha portato un amico al pronto soccorso per un taglio su una gamba, procuratosi in una festa in piscina.