Corriere dello Sport: "Dybala chiama Pogba alla Juve"

© foto di stefano tedeschi

"Dybala chiama Pogba alla Juve", questo il titolo in taglio basso sull'edizione odierna del Corriere dello Sport dedicato al mercato della Juventus, con Paulo Dybala che in un'intervista ad Otro ha lanciato un messaggio a Paul Pogba, centrocampista ora al Manchester United ma sempre nelle menti bianconere: "Abbiamo un bel rapporto, insieme cercavamo nuovi modi per esultare. Spero che un giorno torneremo ad festeggiare i gol insieme".