Corriere dello Sport: "Dybala dimentica la coppa. Da fuori area vale Messi"

"Dybala dimentica la coppa. Da fuori area vale Messi" scrive il Corriere dello Sport, a pagina 9, quest'oggi. Approfondimento dedicato al 10 bianconero, autore del gol dello 0-2 a Bologna. Un altro gol dalla distanza per Paulo Dybala. E sono 20 da quando è arrivato alla Juventus, praticamente una su tre considerando come siano 65 i gol in campionato segnati dall’argentino in bianconero, arrivato a quota 92 complessivamente: solo la Pulce del Barcellona ne ha fatti di più.