Corriere dello Sport: "Dybala e l'ennesima rincorsa. Oggi gioca per sé e per il futuro"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno alla Juventus con il titolo seguente: "Dybala e l'ennesima rincorsa. Oggi gioca per sé e per il futuro". L'argentino sarà titolare questa sera o comunque troverà spazio a gara in corso. Ha iniziato al di sotto di ogni più deludente aspettativa e adesso si ritrova nelle gerarchie dietro CR7 e Morata. Inizia dal Ferencvaros la Joya a giocarsi molto del suo futuro visto che arrivare in estate senza un accordo sul contratto inciderebbe più della crisi economica sul mercato. Tornasse al 100%, anche quello sarebbe un problema più facilmente risolvibile.