Corriere dello Sport: "Dybala, il 10 ferito che vuole riconquistare la Juve"

Paulo Dybala vuole riconquistare la Juventus. Va detto che in questi mesi c'è stata poca gioia per l'argentino, che osserva il Corriere dello Sport: "Il lento recupero, l'attesa per il ritorno in campo, gli acciacchi fisici patiti durante il viaggio in Argentina a ottobre senza giocare un minuto con la Seleccion". La Joya è rimasta scossa dal diluvio di critiche piovutegli addosso dopo l'errore dell'Olimpico, ma adesso vuole riconquistare i tifosi. È una motivazione forte, profonda: "Paulo si sta curando, sta meglio e ieri ha ripreso ad allenarsi sul campo, seppure a parte", informa il quotidiano. Domenica, peraltro, compirà ventisette anni, e il regalo che vuole farsi è riprendersi la Juve.