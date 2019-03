"Dybala per Icardi" è il titolo che il Corriere dello Sport propone in apertura sulla propria prima pagina odierna, riaprendo le porte ad un clamoroso scambio fra Juventus e Inter. "Maurito chiama la Juve? - si legge -. Dall'Inter parte un'idea provocazione. Il capitano vuole solo l'Italia: ieri ha messo un like alla festa dei bianconeri a Torino ma potrebbe andare solo in cambio di Paulo".