Corriere dello Sport: "Dybala, sprint per la Champions"

vedi letture

Di spalla il Corriere dello Sport dedica spazio in apertura alle speranze della Juve di recuperare la Joya per il match contro il Lione: "Dybala, sprint per la Champions", il titolo del quotidiano. Bianconeri in affanno, Sarri ha bisogno dell'argentino contro Garcia: "Il Lione è pericoloso". E CR7 "prenota" il terzo Scudetto.