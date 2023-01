Corriere dello Sport: "Dzegol si mette al centro dell'Inter. Il nodo per il futuro è l'ingaggio"

"Dzegol si mette al centro dell'Inter. Il nodo per il futuro è l'ingaggio" scrive il Corriere dello Sport. Edin Dzeko ancora una volta decisivo per l'Inter. Il bosniaco, che compirà 37 anni a marzo sta diventando l'ago della bilancia del progetto di Inzaghi. Contro il Napoli la decima perla stagionale: segna, fa segnare lega con gli altri attaccanti, ha smentito di nuovo tutti. Il suo contratto è in scadenza: il nodo attuale è l'ingaggio di 5,5 milioni a stagione. "L’idea sarebbe quella di passare dagli attuali 5,5 milioni a stagione a 3-3,5. Beh, sembra che l’ex-Roma, anche per orgoglio, non sia così predisposto ad una corposa sforbiciata" scrive il quotidiano.