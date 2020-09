Corriere dello Sport: "Dzeko sì, ma non si sblocca: Juve, ecco il piano Suarez"

vedi letture

"Dzeko sì, ma non si sblocca: Juve, ecco il piano Suarez". Titola così alle pagine 6 e 7 il Corriere dello Sport in riferimento al mosaico di mercato riguardante gli attaccanti: "L'intesa tra Roma e Napoli per Milik, il sostituto del bosniaco scelto dai giallorossi non arriva: i bianconeri rafforzano l'interesse per il centravanti uruguaiano del Barcellona in rotta con la società di Bartomeu. Contatti vivi con l'entourage del Pistolero: per il club operazione fattibile solo a costo zero e tetto ingaggio fissato a dieci milioni netti".