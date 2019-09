© foto di Mattia Verdorale

"È Dzeko il padrone della Roma". Titola così a pagina 10 il Corriere dello Sport sulla vittoria della Roma a Lecce per 0-1: "Il bosniaco firma il vantaggio e poi si procura anche il rigore che Gabriel para a Kolarov. Sale a quota 92 reti nella classifica di sempre dei bomber giallorossi. Il successo a Lecce vale il quotino posto in classifica in attesa di Parma-Toro oggi. I salentini l'hanno giocata a viso aperto: i maggiori pericoli nelle ripartenze".