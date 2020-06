Corriere dello Sport: "E' già febbre per una coppa che fa sognare"

"E' già febbre per una coppa che fa sognare", titola il Corriere dello Sport. Il 13 giugno (o il 12, ma manca l'ufficialità) si riprende con la Coppa Italia. Una coppa che ritrova finalmente fascino e grande attesa dopo mesi di assenza dal calcio giocato. Juve, Milan, Inter e Napoli attendono l'ufficialità della data in cui torneranno in campo, inaugurando un tour de force che le vedrà giocare ogni tre giorni per circa due mesi. Ma la Coppa Italia torna a far sognare, anche i tifosi.