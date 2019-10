Di spalla sul Corriere dello Sport in edicola oggi, un approfondimento sui falli di mano che tanto fanno discutere. "Tre casi, due misure": le certezze di Nicchi, le nostre perplessità. Per il numero uno degli arbitri il tocco di De Ligt non è mai rigore. Il quotidiano si chiede: "se l'intervento di De Ligt non era da rigore, perché su Cerri e Zielinski hanno fischiato?"