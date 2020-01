© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'è soltanto il campo in prima pagina sul Corriere dello Sport, spazio anche ad un po' di mercato. Perché l'Inter è vicina al colpaccio: Christian Eriksen dal Tottenham. Il danese ieri ha giocato solo 20 minuti con il Tottenham e a fine partita è andato a ringraziare i tifosi, forse il segnale di un addio imminente. Così il quotidiano romano, che sottolinea come i nerazzurri vorrebbero portarlo già domenica prossima al Meazza, in taglio alto titola così: "Eriksen saluta, blitz Inter".