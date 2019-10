Corriere dello Sport e il mercato: "Chi serve a chi"

Si parla di mercato sulle pagine del Corriere dello Sport. "Chi serve a chi": dalla Juventus all'Hellas Verona, difetti, lacune e obiettivi a 80 giorni dall'inizio delle trattative invernali. Si parla già di mercato e di possibili obiettivi. Solo la Juventus, scrive il quotidiano, è perfetta. Alla Juve non manca niente, anzi. Gli intoppi sul mercato, lato cessioni, l’hanno aiutata non poco: se Khedira, Matuidi, Higuain e Dybala fossero stati ceduti, come voleva/sperava il club bianconero, probabilmente non sarebbe già a questo punto. L'Inter ha il rimpianto Icardi e soffre la presenza di un centrocampista importante. Al Napoli manca un vice-Allan. Alla Roma bisogna togliere il caos. Al Milan servirebbe...Emre Can!