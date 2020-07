Corriere dello Sport e il mercato Juventus: "E' Zapata"!

Non c'è soltanto Arkadiusz Milik nella lista d'attaccanti che la Juventus sta seguendo per la prossima stagione. "Juve, è Zapata!", titola il Corriere dello Sport in taglio alto. La trattativa per il centravanti scuote la sfida per lo scudetto.