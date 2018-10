Corriere dello Sport: “È l'Inter di Mau”

Niente Portogallo per CR7. Tornerà in Nazionale solo nel 2019

Cristiano Ronaldo, come successo l'ultima volta, non è stato convocato dal ct del Portogallo Fernando Santos per le gare contro Polonia e Scozia. E A Bola spiega i motivi di questa nuova rinuncia, più che esclusione. CR7 nei giorni scorsi ha parlato a lungo col presidente della Federazione...