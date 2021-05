Corriere dello Sport e la delusione Manchester City: "Pep, la notte più amara"

vedi letture

"Pep, la notte più amara". A Oporto trionfa il Chelsea, campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia, battendo stavolta i connazionali del Manchester City. Basta una rete di Kai Havertz a Thomas Tuchel per avere la meglio e mandare in estasi i tifosi Blues, accorsi anche al Do Dragao, in Portogallo.