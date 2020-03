Corriere dello Sport e la furia dei medici: "Fermate i calciatori, basta allenamenti"

vedi letture

Intanto in Serie A c'è chi ancora si allena più o meno regolarmente e questo ha scatenato la rabbia dell'AIC, che si ribella tramite un comunicato e viene appoggiata dai medici sportivi: "Fermate i calciatori, basta allenamenti", il titolo che si legge sul Corriere dello Sport. L'Associazione Italiana Calciatori ieri ha fatto sapere che chi ancora convoca i tesserati per gli allenamenti in questa situazione non ne intuisce la gravità.