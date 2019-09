© foto di www.imagephotoagency.it

Continua a racimolare punti la Juventus, sebbene non brilli per niente in campionato. "Sarri, solo i punti" è infatti il titolo che in taglio alto campeggia sulla prima pagina del Corriere dello Sport, evidenziando tutta la fatica con la quale i bianconeri hanno superato l'Hellas Verona, in rimonta. Decisivo, oltre al gol di Ronaldo su rigore, Gigi Buffon con una serie di belle parate.