Corriere dello Sport e le parole di De Paul: "Mi guida Milito"

"Mi guida Milito". Così titola in prima pagina, più precisamente in taglio basso, l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle parole di De Paul. Queste le dichiarazioni del giocatore dell'Udinese: "Diego Milito mi dà sempre i consigli giusti. Antonio Conte è tra i primi tre tecnici al mondo secondo me. Lautaro Martinez è un amico e con lui ci sentiamo con frequenza".