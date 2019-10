Stenta ancora la formazione di Carlo Ancelotti. "E' un Napoli spento. Non sa più segnare" scrive il Corriere dello Sport in uno dei suoi box sotto il titolone centrale. Deludente pareggio in casa del Torino per 0-0 e la vetta continua ad allontanarsi sempre più. Ancelotti commenta dopo la gara: "Siamo troppo timidi in attacco".