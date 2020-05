Corriere dello Sport: "Ecco i brasiliani: Juve al completo"

vedi letture

"Ecco i brasiliani: Juve al completo", titola il Corriere dello Sport. Sono rientrati tutti alla Continassa e per il tecnico bianconero Maurizio Sarri cominciano le prove generali in vista della ripresa. Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro sono in arrivo e i test sono risultati tutti negativi: nessun inghippo dunque per la ripresa delle attività della Juventus, pronta ad intraprendere la volata finale.