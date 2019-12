Ieri è stata anche la giornata in cui Giuseppe Iachini s'è presentato alla stampa come nuovo allenatore della Fiorentina. In prima pagina sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per le parole del neo-tecnico viola in conferenza: "Ecco Iachini 'Fiorentina niente paura'", si legge sul quotidiano romano, che definisce chiare le idee di Iachini, il cui obiettivo è quello di arriva "Subito ai 40 punti, poi potremo divertirci".