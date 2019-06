Corriere dello Sport ed. Lazio: "Inzaghi: 'Sogno lo scudetto'"

© foto di Marco Frattino

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione laziale, riporta una intervista esclusiva rilasciata da Simone Inzaghi. "Lazio, sogno lo scudetto", è il titolo in prima pagina del quotidiano in edicola. "Stiamo pensando a una squadra in grado di lottare per i primi posti, già non vedo l'ora", sono le altre parole dell'allenatore presenti in prima.