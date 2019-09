Corriere dello Sport (ed. Napoli) verso la Sampdoria: "No limits"

© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione napoletana del Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Napoli no limits". Alle ore 18 gli azzurri daranno l'assalto alla Sampdoria dopo l'ultimo ko contro la Juventus. Ancelotti lancia la sfida: "Il secondo posto non basta". Intanto è pronto a mandare in campo l'esordiente Llorente al fianco di Mertens con Insigne in panchina.