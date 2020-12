Corriere dello Sport: "Esame Suarez, si valuta l'ipotesi corruzione"

Il Corriere dello Sport, all'interno dell'edizione odierna, prova a fare il punto sugli ultimi sviluppi della vicenda Suarez: "Per capire cosa sia avvenuto - scrive il quotidiano - si può provare a partire dalla fine. Negli atti presentati al gip Piercarlo Frabotta, il pm Raffaele Cantone ha prospettato che i delitti imputati al corpo dell'Università degli Stranieri di Perugia possano essere stati ispirati da una promessa di utilità, su questo si stanno svolgendo nuove e ulteriori indagini". Nelle intercettazioni, gli indagati affermano di essere mossi dalla volontà di procurare vantaggi al loro stesso Ateneo, che sarebbero derivati dai buoni rapporti con la Juve in virtù del trattamento di favore concesso a Suarez. "In diversi passaggi delle intercettazioni - si legge - si parla di un possibile accordo che la Juventus sarebbe stata disposta a stipulare con l'Unistra per future collaborazioni". Tradotto: tra gli obiettivi delle indagini c'è quello di capire se ci sia effettivamente un tentativo di corruzione.