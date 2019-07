Corriere dello Sport fa i conti all'Empoli: "Benedetta retrocessione"

© foto di Federico De Luca

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è spazio anche per l'Empoli in prima pagina. O, più che l'Empoli, del suo presidente Fabrizio Corsi, che dà il la ad una riflessione. "Benedetta retrocessione", titola il quotidiano romano, sottolineando come il sodalizio azzurro tra le cessioni e il paracadute della Serie B abbia accumulato introiti per ben 77 milioni di euro.