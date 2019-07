Sul Corriere dello Sport troviamo anche il Napoli in prima pagina, un club molto impegnato sul mercato, soprattutto quello legato alle punte o mezze tali. Il quotidiano romano titola sui partenopei in taglio alto, riferendosi all'operazione in corso per Pépé e andando oltre: "ADL vuole anche Icardi". Il club azzurro non intende fermarsi e, anche in virtù del blocco del Real Madrid alla partenza di James Rodriguez, è pronto a fiondarsi prepotentemente sull'attaccante in uscita dall'Inter.