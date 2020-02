vedi letture

Corriere dello Sport: "FantaCiro: Napoli vede l'Europa"

"FantaCiro: Napoli vede l'Europa". Di spalla sul Corriere dello Sport un titolo dedicato al successo del Napoli, vittorioso per 0-1 in casa del Cagliari. Azzurri a quota 33 punti, a -2 dal sesto posto: l'Europa non è più un miraggio. Gattuso: "Ora serve continuità. Allan? Non porto rancore".