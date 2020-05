Corriere dello Sport: "Fermi tutti, l'Inter guida la ribellione"

"Fermi tutti, l'Inter guida la ribellione". Questo il titolo a pagina 2 che il Corriere dello Sport dedica agli scenari futuri in ripresa degli allenamenti collettivi: "Torna in alto mare la ripresa degli allenamenti fissata per lunedì. Diversi i nodi, dalle regole dei ritiri ai tamponi, alle responsabilità dei medici sociali. Improvvisa frenata di molte società: viene giudicato inapplicabile il protocollo dettato dagli scienziati. Oggi, un vertice per tentare la difficile mediazione".